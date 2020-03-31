Terör tanımı değişsin, gazeteciler serbest bırakılsın

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, TBMM’ye sunulması beklenen infaz paketinin içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İnfaz paketinin içeriği kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Şeffaflık demokrasinin gereğidir, halkın haber alma hakkı kapsamında zorunludur” denildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, TGC açıklamasında, “Terörle Mücadele Kanunu’ndaki Terör tanımı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar ülkemize herhangi bir şekilde barış ve huzur getirmemiştir. Terör önlenememiş ve Kanun esasen amacını gerçekleştirememiştir. Bu nedenle öncelikle Terörle Mücadele Kanunundaki Terör suçlarının tanımı değiştirilmelidir. Terör suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir. Halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazetecilerin yapılacağı söylenen düzenleme kapsamı dışında bırakılması kabul edilemez” dedi.

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