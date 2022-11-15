Terör tuzağına düşmeyelim

DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİN TERÖRLE SEKTEYE UĞRATILMASINA İZİN VERMEYELİM.

ARTIK GEÇİT VERMEYELİM

Bilhassa 12 Eylül öncesinden bugüne yaşadığımız süreçte terör demokrasiyi tahrip edip demokratikleşme adımlarını engellemek için defalarca kullanıldı. Yine tekrarlanmak istenen bu taktiğin başarılı olmasına artık geçit vermeyelim.

KARANLIK OYUNU BOZALIM

Seçim sürecinin ilerlediği bir ortamda gerçekleştirilen Taksim saldırısı aynı kirli ve karanlık oyunun bir defa daha sahneye konulmak istendiğini gösterirken, geçmiş acı tecrübelerden aldığımız dersle bu tuzağı boşa çıkarmamız gerekiyor.

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O acıları tekrar yaşamayalım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısını kınadı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstiklâl Caddesi’nde gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Umuyoruz ki Türkiye, yakın geçmişte acı ile tecrübe ettiği günleri ve anları bir kez daha yaşamaz!” ifadelerini kullandı. Ankara – Fatih Karagöz

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Ortak ses vermeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım; bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur. Bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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1 Kasım sürecinden herkes ders alsın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 kişinin can verdiği terör saldırısı ile ilgili, “2015 yılında Haziran ve Kasım seçimleri arasında çok açı olaylar yaşadı Türkiye. O süreçten herkesin ders alması lazım” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazetecilerle sohbet etti. Babacan, İstiklal Caddesi’nde yaşanan saldırıdan sonra, akıllara 7 Haziran-1 Kasım 2015’te yapılan seçimler arasındaki terör saldırılarının geldiğinin anımsatılarak, seçimden önce böyle bir sürecin başlamasından endişe duyanlar olduğunun belirtilmesi üzerine, şunları dedi: “Seçim güvenliği denilince birkaç boyutu var. Seçim güvenliği komisyonu var ama daha çok sandığa sahip çıkmak, halkın iradesinin sandık sonuçlarına yansımasını sağlamak için çalışıyor. İç güvenlik ayrı bir konu. Tamamen hükûmetin sorumluluğu. Burada bizim çağrımız hükûmete, özellikle terörle mücadele konusunda, istihbari çalışmalar konusunda çok daha özenli olmaları, böylesine hassas bir dönemde ülkenin güvenliği ile ilgili zafiyet olmamasını sağlamak. (…) Bu sorunu önleme açısından baktığımızda birinci derece sorumlu hükûmettir. Vatandaşlarımızın da süreci yakından takip etmesi lazım. Sağduyulu biçimde takip etmesi lazım.”

Önemli olan olmadan önlemek

T24’ün haberine göre Babacan, “2015 yılında Haziran ve Kasım seçimleri arasında çok acı olaylar yaşadı Türkiye. O süreçten herkesin ders alması lazım. Seçime altı ay kala, terörün her türlüsünü toplum olarak lanetlememiz gerekiyor, hükûmetin ve devlet birimlerinin de bu konuda sapasağlam bir duruş ortaya koymaları lazım. İşi sıkı tutmaları, önleyici tedbirleri almaları lazım, istihbarat birimlerinin 7/24 çalışması lazım. Öyle mesai falan yok. Terör konusunda en önemlisi olmadan önlemek. Olduktan sonra faili bulduk, şuydu buydu tamam da esası olmadan önlemek. Olmadan önlemek de ancak istihbari başarıyla mümkün. Terör küresel bir sorun. Her ülkenin az ya da çok terör riski var. İstihbari başarısı en iyi olan ülkeler, terörü önlemekte en başarılı oluyor. Önlenen de çok haber olmuyor belki. Tedbir son derece önemli. Hükûmete çağrımız, çok büyük bir olay, çok büyük bir acı. Seçime kadar teyakkuzda olmaları, 7/24 çalışmaları ve Türkiye’yi iç güvenlik konusunda kimsenin aklına kuşku düşürmeyecek bir ortamda seçime götürmeleri. Beklentimiz o” ifadelerini kullandı.