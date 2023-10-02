Teröre tepki yağdı

AB, NATO, Arap Birliği ve çok sayıda ülke, Ankara’daki terör saldırısını kınadı, Türkiye ile dayanışma mesajları verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınayarak Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türk halkıyla dayanışma mesajı verdi. Daha önce de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonu’nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, saldırıya ilişkin kınama ve dayanışma mesajları yayınlamıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtirken, “Türk partnerlerimizle dayanışma içindeyiz.” ifadesini kullandı. Türkiye’deki yabancı temsilcilikler de, Ankara’daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma mesajları yayımladı. Birçok büyükelçilik ve büyükelçi, X sosyal medya hesaplarından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısı nedeniyle Türkiye ile destek mesajları paylaştı. Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı yakınlarındaki saldırı nedeniyle yaralılara acil şifa ve Türkiye’ye “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımda, “NATO müttefikimiz Türkiye’ye gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian da X’ten yaptığı paylaşımda, “nkara’daki terör saldırısına dair haberleri takip ediyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör terördür ve affedilemez.” dedi. AA

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