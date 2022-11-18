"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Terörist, saldırıdan önce Beyoğlu'nda keşif yapmış

18 Kasım 2022, Cuma 12:00
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.

Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı
Teröristin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

 

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

 

Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak - Süleymaniye'de gaz kaçağı patlaması: Ölü sayısı 11'e yükseldi

    Prof. Dr. Turan'dan 'mevsimsel grip' uyarısı

    Twitter'da çok sayıda kişi istifa etti

    Terörist, saldırıdan önce Beyoğlu'nda keşif yapmış

    Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitti

    İslam dünyası AB’yi örnek almalı

    Sudan'da 7 milyon kişi açlık tehdidi altında

    Tarlalar naylon atık duvarlarına dönüştü

    Soba satışları yüzde 400 arttı

    Suriye yönetimiyle görüşeceğiz

    Almanya'nın yeni Çin politikasının strateji belgesi medyaya sızdı

    Kuzey Kore bir balistik füze daha fırlattı

    Japonya yeniden nükleer santralleri devreye alıyor

    İsrail, 320 dönümlük Filistin toprağına daha el koyacak

    Temsilciler Meclisinde çoğunluk 'Cumhuriyetçiler'in oldu

    Selimiye'deki restorasyonda son durum?

    Polonya: Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur

    Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da tablo ağır

    Ahmet Hamdi Avşar vefat etti

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim güvenliği ve terör
    Genel

    Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitti
    Ali FERŞADOĞLU

    Millet İttifakı ve CHP
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beslenme: Sağlıklı, yahut öldürücü
    İbrahim Aktaşcı

    Hitler Almanyası mı, esnaf lokantası mı?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur iman-ı tahkikî kuvvetiyle ifsadın önünü alıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı zikreden elli beş lisan -2
    H. Muharrem OKUR

    Okumamaktan korkmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.