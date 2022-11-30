“TERÖRLE MÜCADELEYİ İÇ POLİTİKADA İSTİSMAR EDEN VE FARKLI KESİMLERİ DÜŞMANLAŞTIRAN SÖYLEM VE POLİTİKALAR MİLLÎ MENFAATLERİMİZE TERS.”

ÖNCELİK SINIRLARIMIZ

Altılı Masa'nın son toplantısının ardından yayınlanan açıklamada “Sınırlarımızın korunması ve millî güvenliğimizin sağlanması dış politikada temel önceliğimizdir” denilerek, TSK ve emniyet güçlerinin canlarına pahasına verdikleri mücadele için takdir ve minnet duyguları ifade edildi.

SİVİL TOPLUM BULUŞMALARI

açıklamada, anayasa değişikliği teklifini tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonun ziyaretler gerçekleştirerek, ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edeceği belirtildi.

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Terörle mücadele istismar edilemez



Altılı masadan yapılan ortak açıklamada, terörle mücadele hakkında “Konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz” denildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde, altı muhalefet partisi genel başkanının katıldığı toplantı sona erdi. Demokrat Parti Genel Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı “liderler buluşması” basına kapalı yapıldı. 6 saat süren toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, altılı masanın toplantısı öncesinde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisinin, büyük bir heyecanla kamuoyuna tanıtıldığı belirtildi.

Demokratik ve adil bir sistem inşa edeceğiz

Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği “tarihi” bir çalışmaya imza atıldığı aktarılan açıklamada, “Anayasa’nın 84 maddesinde değişiklik yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve otoriter sistem yerine geçmişin sorunlarını da dikkate alarak yeni bir sistem öneriyoruz. Bizler ‘Yarının Türkiye’sinde etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı, kurumsal kültürün hakim olduğu bir kamu yönetimi ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği özgürlükçü, demokratik ve adil bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Anayasa Değişikliği Önerisi çalışmasını hazırlayan Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonunun, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili Anayasa değişikliği önerisine uygun olarak Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Etik Kanunu hazırlıklarının sürdürüldüğü belirtildi.

Anayasa değişikliği önerisini tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonun ziyaretler gerçekleştirerek, ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edeceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların da Anayasa değişikliği önerisini, “www.altilimasa.biz” isimli web sitesinden incelemeleri ve görüşlerini paylaşmalarının beklendiği aktarıldı.

Kamuoyuyla paylaşılacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası’nın da ayrıntılı biçimde değerlendirilerek, hazırlıkların büyük bölümünün tamamlandığı ifade edilen açıklamada, toplantıda Ortak Çalışma Grubu’nun ara raporunun da müzakere edildiği, Grubun hazırlıklarını 9 ana başlık ve 72 alt başlıkta yoğun biçimde sürdürdüğü kaydedildi. Grubun, 36 alt başlıkta çalışmalarını bitirdiği, 5 alt başlıktaki çalışmaları tamamlama aşamasına getirdiği, kalan alt başlıklardaki çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, bu çalışmaların sonuçlarının gelecek günlerde ortak taahhütler olarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Hukuk yerine keyfilik hakim

İç ve dış politikadaki gelişmelerin de değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hukukun yerine keyfiliğin hakim olduğu iç ve dış politika uygulamaları ile ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yerini, iktidar ve ortaklarının şahsi çıkarları almıştır. Ekonomi, dış politika ve güvenlik konularında dar bir zümrenin ihtiyaçları öncelenerek milletimizin mağduriyetleri iktidar tarafından sıradanlaştırılmış, hatta buna alışılması gerektiği iktidarın temel politikası haline getirilmiştir.

Öte yandan, sınırlarımızın korunması ve ulusal güvenliğimizin sağlanması dış politikada temel önceliğimizdir. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz. Ancak, konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz. Biz Altı Siyasi Parti Genel Başkanı olarak, iktidarın, ülkemizi ve milletimizi savurduğu bu derin ekonomik ve siyasi kriz içinde sorumluluklarımızın farkındayız. Milletimizi demokrasiye, refaha ve huzura kavuşturma kararlılığındayız. Öncelikli hedefimiz bütün vatandaşlarımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Hayırlara vesile olmasını diliyorum

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Yarının Türkiye’sinde katılımcı yasama, hesap verebilir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı gücü ile demokratik bir sistem inşa etme kararlılığımızı ortaya koyan GPS Anayasa Değişikliği Önerimizin sunumu ile bugün 9. defa altı siyasi parti genel başkanı olarak bir araya geldik.” SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:“Kararlıyız. Tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuştuğu Türkiye’yi inşa edeceğiz. Başta ev sahibi Gültekin Uysal Bey olmak üzere değerli genel başkanlara teşekkür ediyor, aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

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Milletimiz refaha kavuşacak

Altılı masanın 6 saat süren toplantının ardından genel başkanlar sosyal medya hesaplarından şunları paylaştı: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistemi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Şimdi demokrasi zamanı.” İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Milletimizin refaha kavuştuğu; özgür, demokratik ve adil bir Türkiye’yi inşa etmek adına gerçekleştirdiğimiz bu değerli toplantı için, başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

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Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Altı siyasi partinin ortak çalışmaları ile iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz toplantımız sona erdi. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Gültekin Uysal başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.” Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için anayasa değişikliği önerilerimizi açıkladık, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugünkü toplantımıza ev sahipliği yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal başta olmak üzere tüm liderlere teşekkür ediyorum.”

Ankara - Ahmet Terzi