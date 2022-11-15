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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Terörü demokratik hukuk devletiyle aşacağız

15 Kasım 2022, Salı 17:02
Altılı Masa’dan yapılan ortak açıklamada İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı ile ilgili, “Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız” denildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri, yaklaşık 8 saat süren toplantıda, “masanın genişlemesi” ve başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda tutumunu netleştirdi. Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya katılım talebi kabul görmedi ve “Altılı Masa” olarak yola devam edileceği mesajı verildi. Altılı Masa’dan yapılan ortak açıklamada “Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız. Konuşan, tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz. Bizler, iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı, ortak idealimiz olan yarının özgür ve demokratik Türkiye’si için birlik ve uzlaşı içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Önümüzdeki seçimle birlikte, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye’yi vatandaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz” denildi. 

28 Kasım’da açıklanacak

Toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komisyonlarımızın çalışmaların değerlendirildiği, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağı belirtilirken, kurulan Ortak Çalışma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü bildirildi. Ortak Çalışma Grubunun temel politika alanlarında (9 ana, 60 alt başlık altında) yürüttüğü çalışmada önemli bir ilerleme kaydedildiği, bu çalışma ile ülkemizin içinde bulunduğu sorunların hızlı ve kalıcı biçimde çözülmesi için atılması gereken somut adımları ortaya koyacak, belirlenecek ortak hedefleri, politikaları ve projeleri ortak taahhütlerimiz olarak büyük bir kararlılıkla gerçekleştireceği ifade edilen ortak açıklamada, “Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık” denildi. 

Ortak programlar tertiplenecek

Açıklamada, Seçim Güvenliği Komisyonunun, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere tüm süreçte atılacak adımları planladığı, seçim güvenliği için güç ve iş birliğimizi eksiksiz şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürüldüğü de belirtilen ortak açıklamada, “Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık. Türkiye’nin yarınlarının inşası için yapılan çalışmalar, kamuoyu tarafından www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilir” denildi. 

Hak ve özgürlükler kavga konusu olmayacak

Temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin verilmeyeceğidi ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Anayasa’yı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz. Bizler; Anayasa’yı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz. Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz.” 

Adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz

“Tartışan, kendini özgürce ifade eden, güçlü, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz” denilen ortak açıklamada, “Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Altılı Masa’nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa’dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun” denildi.

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