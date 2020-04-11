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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Tersinden Robin Hood

11 Nisan 2020, Cumartesi
Türkiye’de hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında maddi yardım yapılacak aile sayısını 4,5 milyona çıkardı.

Ancak işçi örgütleri ve ekonomistler bunun yeterli olmayacağı görüşünde. Ekonomist Prof. Yalçın Karatepe “Biz krizin ne kadar süreceğini, salgının ne zaman kontrol altına alınacağını, insanların ne zaman işlerine döneceğini bilmiyoruz. Böyle bir dönemde bir kerelik yardım yeterli olmaz” eleştirisini getiriyor. İktisat profesörü Mustafa Durmuş da Bakan Albayrak tarafından açıklanan destek paketinin aslında “Biz bize yeteriz” bağış kampanyasının bir devamı niteliğinde olduğunu düşünüyor. Durmuş, “Hükümet, toplumun hakkı olan yardımı yapmak, bunun için özellikle güvenilir bir vergi sistemini devreye sokmak yerine bir tür halktan alıp, halka vermeyi düşünüyor. Tersinden Robin Hood’culuk yapıyor” görüşünü dile getiriyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Ekonomist Aziz Konukman da hükümetin yeni yardım yapılacak aileleri nasıl belirlediğini kamuoyuna açıklaması gerektiğine dikkat çekiyor. Konukman, hükümetin salgın başladığında ücretsiz izni engelleyemediğini belirterek “Şimdi maaş desteğinden söz ediliyor. Yanlış bir zamanlamayı görüyoruz” diyor. 

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