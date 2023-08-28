Tespit yapılamadan enkaz kaldırılmış

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin vefat ettiği Ebrar Sitesi’ndeki apartmanların yıkılma nedenlerini inceleyen bilirkişi heyetinin raporundan skandal çıktı.

Raporda, sitede yıkılan binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı belirtildi. T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, rapor, yıkılan binaların temel beton dayanımlarının büyük bölümünün projelere uygun olduğu ancak üst yapıların beton dayanımlarının projedeki değerlerin çok altında kaldığını ortaya koydu. Depremden hemen sonra, bazı binalardan karot örneği alındığı ancak demirlerin numunenin içinde dağılması nedeniyle analiz edilemediği tespiti de yapıldı. Raporu inceleyen bağımsız bilirkişi Prof. Dr. Can Balkaya, bilirkişinin yapısal sistem statik proje değerlendirmesi yapmamasını büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi. Balkaya, temel beton dayanımlarının projeye uygun bulunmasına karşılık, bölgedeki sıvılaşmanın araştırılmadığını, mutlaka zemin etüdü ile ilgili ayrı bir inceleme yapılması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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