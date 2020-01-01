Tevfik İleri’yi rahmetle anıyoruz

Demokrat Parti iktidarı yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti. Tevfik İleri, vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediliyor.

Ahmet Tevfik İleri kimdir? 1911 yılında Rize-Hemşin’de doğan İleri’nin babası Hafız Celal Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. “İmamoğulları” ismi ile bilinen bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da Gelenbevi Ortaokulu’nda yaptıktan sonra 1933 yılında İTÜ Yüksek Mühendislik Okulu’nu bitirdi. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM’ye girdi. IX., X., XI. Dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştır. Ulaştırma (1950’de çok kısa bir süre), Millî Eğitim (1950-1953 ve 1957), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (1957-1958) ve Bayındırlık Bakanlığı (1958-1960) görevlerinde bulunmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada mahkemelerinde idama mahkûm edilmiş, cezası ömür boyu hapse çevrilmiştir. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti. Mekânı Cennet olsun. Amin.

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