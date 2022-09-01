TFF binasına Yönetim Kurulu toplantısı sırasında ateş açıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırının Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, TFF merkez binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş açıldı. Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği kaydedildi.

Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye "geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, olay üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Kasapoğlu, saldırıyı kınarken, sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği ve kulüplerden TFF'ye yapılan silahlı saldırıya kınama

Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinde, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan binasına silahlı saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu saldırıyı kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm futbol camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerimizin, endişe verici vahim olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımızın tam olduğunu vurguluyoruz." mesajına yer verdi.

Galatasaray Kulübü de "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, başta TFF olmak üzere tüm futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Kulübü, paylaşımında "Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF ailesi ve tüm futbol paydaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini paylaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan diğer kulüpler de paylaştıkları mesajlarla saldırıyı kınadı.