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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

TGF, Bakan Gül'e ve BİK Yönetimine teşekkür etti

17 Aralık 2019, Salı 14:30
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca yazılı bir açıklama yaparak Yeni Yargı Paketi’nde icra ilanlarının kaldırılması yönünde bir karar bulunmadığını açıklayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve bu konudaki girişimleri nedeniyle Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a teşekkür etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle. 

Uzun süredir Yeni Yargı Paketi’yle icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmayacağı yönündeki açıklamanın tedirginliğini yaşarken  Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün “Yargı Paketi’nde hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusu. Ancak bildiğiniz gibi icra ve basın ilanlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin sona erdirilmesi gibi bir düşünce söz konusu değil. Böyle bir düzenleme yargı paketinde söz konusu olan bir düzenleme değil. Dolayısıyla gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir düzenleme söz konusu değil.” şeklindeki açıklaması başta tüm basın camiasını rahatlatmıştır. 

Yeni yargı paketiyle ilgili Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün açıkladığı bu müjdeli haberin arkasında Basın İlan Kurumu’nda bir süre önce göreve gelen ve çok kısa sürede yerel basının tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini tespit ettiğimiz Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın, çabalarının olduğunu biliyoruz. 

Bu son olay da göstermiştir ki, Basın İlan Kurumu, yerel basını ötelemeyen, sorunlarına çözüm arayan, var olan destekleri yok etmek yerine yeni destek arayışlarına giren bir yönetime kavuşmuştur. 

Türk basınının en geniş üye kitlesine sahip Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, Anadolu basınının  en zor döneminde umut olan bu açıklamayı yapan Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve sürece katkıları nedeniyle Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. M. Zahid Sobacı ve Basın ilan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 

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