THY, Çin seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurdu

Koronavirüs salgını nedeniyle yolcu sayısında düşüş yaşadığı Çin seferlerini azaltan Türk Hava Yolları, bu karardan saatler sonra Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat’a kadar durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat’a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways çarşamba günü Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurmuştu. Dünya genelinde de birçok havayolu şirketi aynı yönde adımlar attı. Euronews Türkçe

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