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28 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Ticari kredi faizlerinde keskin artış

27 Aralık 2021, Pazartesi 19:45
Merkez Bankası’nın politika faizini son dört ayda yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmesine rağmen kredi faizlerindeki yükseliş devam ediyor.

Merkez Bankası (MB) rakamlarına göre 17 Aralık haftasında ortalama ticarî kredi faizi yüzde 20,91’a çıktı. Artış 1,3 puan olarak kayıtlara geçti. Bu aynı zamanda Mart ayından beri görülen en yüksek haftalık artış. Bir diğer ilgi çekici gelişme ise MB politika faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makas. İlgili haftada söz konusu makas 6 puanı geçmiş durumda. Diken’in haberine göre, 17 Aralık haftasında konut kredisi faizleri 0,1 puan artışla yüzde 17,3, tüketici kredi faizi 0,3 puan artışla yüzde 23,5 ve ihtiyaç kredisi faizi 0,1 puan azalışla yüzde 25,2 seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi

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