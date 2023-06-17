Tıp makalelerinin yüzde 30’u sahte

Yapılan bir araştırma 2020’de yayınlanan nöroloji ve tıp makalelerinin yüzde 30’unun sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Yapay zeka programı tarafından bir araç, nörobilim ve tıp makaleleri üzerinde denendi. Sonuç ise içler acısı, yüzde 30’u intihal veya uydurma çıktı. Chat GPT’den önce 2020’de yayınlanan beş bine yakın makaleyi analiz eden yapay zeka programı yüzde 90 doğrulukla sahte makaleleri tespit etti. Ayrıca yayınlanan bu sahte makalelerin bir kısmı ciddi bilimsel dergilerde yayınlandı. Yapay zeka aracı yüzde 28’ini muhtemelen uydurma veya intihal olarak işaretledi. En fazla sahte potansiyele sahip ülke Çin. Rusya, Türkiye, Mısır ve Hindistan da önemli katkılarda bulunuyor. İstanbul - Lütfiye Kef Özdemir

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