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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Tirajlar düşüyor

03 Nisan 2020, Cuma 12:31
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Koronavirüs salgını dolayısıyla gazetelerin bayi satışlarında ciddÎ oranda düşüş olduğuna dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs salgınının sebep olduğu olumsuz ekonomik tablonun, ulusal çapta yayın yapan gazetelerin tirajlarını da olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Gürer “Sağlık, Belediye, güvenlik, ulaşım, market ve üretim çalışanlarının fedakârca işlerini yaparken bu süreçte basın çalışanları da bizleri bilgilendirmek adına yoğun ve riskli uğraş veriyorlar” dedi. Ulusal gazetelerin tirajlarının geçen hafta, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğünü belirten Gürer, bu durumun basın kuruluşlarında işten çıkarmalara yol açabileceğinden endişe edildiğini ifade etti. Gürer, imkânı olan vatandaşların, ev ve işyerlerine ulusal ve yerel gazete alarak, bu zorlu süreçte basın kuruluşlarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Bir hafta içinde 190 bin kayıp

Korona virüs salgınının ülkemizde etkisini göstermeye başladığı 10 Mart tarihinden bu yana gazetelerin bayi satışlarında ciddî oranda düşüş olduğuna dikkat çeken Gürer, 17-23 Mart tarihleri arasında, Türkiye genelinde yayın yapan 30 ulusal gazetenin günlük tirajının ortalama 1 milyon 910 bin 83 olduğunu, aynı gazetelerin 23-39 Mart tarihleri arasındaki günlük satışlarının 1 milyon 720 bin 995’e gerilediğini bildirdi. Gazetelerin bir hafta içindeki tiraj kaybının günlük 189 bini geçtiğini belirten Gürer, gazetelerin tirajlarındaki aşağıya doğru seyirlerinin reklâm gelirlerini de aynı yönde olumsuz etkilediğini söyledi. Gürer, “Bazı gazetelerin bu durumda başta işten çıkarma olmak üzere bazı tedbirler almaya yöneldiği yönünde duyumlar almaktayız. Çok sayıda gazetecinin işsiz kalabileceği endişesi yaşanıyor” dedi. 

Hükümetin desteklemesi gerekiyor

Gazetelerin yanında televizyonların zor şartlarda yayın yaptığını kameraman ve muhabirlerin haber ulaştırmak için hastalık riski ne rağmen çalıştığını ifade eden Gürer, “Toplumu aydınlatan basın kuruluşlarımızın, bu zor süreçte yaşadığı bu sorunların çözümüne yönelik, hükümetin destekleme yapması gerekiyor. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımızda on binlerce basın emekçisi zor şartlar altında toplumu aydınlatma görevini yerine getirmeye çalışıyor” diye konuştu.  “İşsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalan gazetecilerin ve basın kuruluşlarımızın desteklenmesi ve bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmesi için toplum olarak hepimize görev düşüyor” diyen Gürer, imkânı olan bütün vatandaşların, evlerine ve işyerlerine 1 ulusal ve 1 yerel gazete alarak destek sağlayabileceğini de sözlerine ekledi. 

RECEP GÖREN - ANKARA

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