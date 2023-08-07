TMO silosunda patlama - 'Patlamadan 12 kişi etkilendi, 3'ü entübe durumda'

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

TMO: Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Kocaeli'nin Derince ilçesindeki siloda meydana gelen patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

TMO, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TMO Derince Silosu'nda 14.45 dolaylarında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama nedeniyle 13 silo kuyusu ve müştemilatı yapılarında hasar meydana gelmiştir. Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir."

Olay yerine gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirtti.

Gölcük'te olduğunu ve patlama sesini duyduklarını kaydeden Katırcıoğlu, "Hemen bölgeye intikal ettik. Devletin bütün organları burada kimseye bir zarar gelmeden süreci yöneteceğiz inşallah. Bizler de olay yerindeyiz. Vali'miz, Belediye Başkanı'mız ve milletvekillerimiz burada gerekli önlemleri alıyoruz. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik ekipten hububat yüklenirken ve boşaltılırken toz sıkışması durumu olabildiği ve zaman zaman patlamalara sebep olabileceği bilgisini aldıklarını ifade etti.

Olayın teknik tarafını henüz kendisinin de bilmediğini vurgulayan Büyükakın, "Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapacaklar. Ardından daha teknik bilgiler onlar tarafından verilecek." diye konuştu.

"Maalesef 12 yaralımız var, bunlardan üçü entübe, durumu ciddiyetini koruyor bu kardeşlerimizin. Diğerlerinin durumu iyi." diyen Büyükakın, "Biz hastane ziyaretini az önce yaptık. Onların durumlarını gördük. Maalesef üçü, durumu ciddi ve onlarla ilgili, şu anda sağlık çalışanlarımız tüm gerekenleri yapıyor. Bu alanda da itfaiye teşkilatımız, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alanda yeni bir toz sıkışmasından kaynaklı patlama riski olmadığını düşünüyoruz. Teknik ekipler bu bilgileri verdiler. İnşallah başka bir şey olmayacak. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeni bir yangın ortaya çıkmasın diye arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, silolardaki hasar ve aranan kişi olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Toplam 60 tane silo var. Aralarına girilemedi ancak arkadaşların ilk tespitlerine göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor. İçine girildikten sonra daha detaylı bilgi vermek mümkün. Şu anda içeride kimsenin olmadığına eminiz. Tüm teyitleri arkadaşlar yaptılar. Yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Hepsi bulunmuş ve hastanelere sevk edilmiş vaziyette."

İhmal olup olmadığı yönündeki soru üzerine de Büyükakın, "İhmal söz konusu olursa yetkili arkadaşlar gerekeni yaparlar, ben belediye başkanı olarak konuya ilişkin değerlendirme yapacak durumda değilim. Bir ihmal varsa gereken yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı.

İlk andan itibaren sağlık, UMKE, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye intikal ettirildiğini aktaran Yavuz, "Arkasından hemen vakit geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. 2 tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşları takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bizatihi görme imkanım da oldu. Öncelikle 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yavuz, bölgede güvenlik birimlerinin gerekli tedbirlerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında hiç kimsenin olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyulmuştu.

Limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli TMO silosundaki patlamaya ilişkin yapılan kontrollere göre silonun yer aldığı limandaki gemilerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

İstanbul-Kuruçeşme'deki Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Tuzla'da konuşlu şark römorkörünün de kalkışa hazır olarak bekletildiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

"Yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

AFAD: Derince'deki patlamada göçük altında kalan bir vatandaş kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.50'de Liman bölgesindeki patlamada oluşan yangına, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşın kurtarıldığı aktarılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Valisi Yavuz, TMO silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamanın ardından hastanelerde yaralıları ziyaret eden ve durumlarının takibini yapan Yavuz, Kocaeli Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Yavuz, "Yaralılarımızın kurtarılması için devletimizin tüm imkanları en kısa sürede seferber edilmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Bu organizasyondan sonra ben de olay yerine intikal ettim ve oradaki yaralıların sevki esnasında organizasyonu yaptık. Hastalarımızı bütün sağlık kuruluşlarında ziyaret ediyoruz. Önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettik. Seka Devlet Hastanesini ve şimdi Kocaeli Şehir Hastanesinde bulunuyoruz. Dolayısıyla şu an itibarıyla 12 kardeşimizin ciddi bir kısmının durumları iyi, 3 kardeşimizin durumları biraz daha ağır. Onlarla ilgilide hekimlerimiz müdahalelerine devam ediyor. Olayın sebebiyle ilgilide elbette detaylı inceleme ve araştırmalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

"Gerekli tüm birimler incelemeleri yapacaktır"

Patlamanın sebebinin buğday tozu sıkışması olabileceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti :

"Orada 60 silomuz var 13 tanesi etkilenmiş durumda. Olayı her yönüyle inceliyor ve araştırıyoruz. Dolayısıyla şu anda olayı etkileyen sebebi buğday tozu sıkışması olarak değerlendiriyoruz. Elbette gerekli tüm birimler incelemeleri yapacaktır. Öncelikle tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim acil şifalar versin inşallah. Yaralılarımızı sağlığına kavuşturmak için sağlık ekiplerimiz gerekli tüm müdahaleleri yapıyorlar. tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

Yavuz, 3 yaralının yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini aktararak, "İlk andan itibaren Sağlık Müdürümüzle beraberiz. Hekimlerimizle sürekli istişare halindeyiz onların son durumlarını takip ediyoruz. Hastaneye gelerek yerinde görmek istedik. Yoğun bakımda olanlara mümkün olduğunca girmemeyi tercih ettik. Diğerlerini burada ziyaret ettik. Dolayısıyla şu anda 3 tane yoğun bakımda yaralımız var süreçleri de hekimlerimiz tarafından takip ediliyor." diye konuştu.

"Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz"

İlk değerlendirmelerin buğday tozu sıkışması olduğunu anlatan Yavuz, "Şu anki ilk değerlendirmemiz buğday tozu sıkışması bu sektörde olabilecek sebeplerden bir tanesi ve öyle görünüyor şu anda. Mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz olayı tüm yönleriyle araştırır. Değerlendirmemiz bizim şu anda bu yönde, emareleri de bunu gösteriyor. Elbette farklı bir şey olursa bunu kamuoyuyla net bir şekilde paylaşırız." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bir gazetecinin bölgedeki diğer siloların tehlike riskinde olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Hava sıcaklıkları olağanüstü bir şekilde 40 dereceleri bulan sıcaklarla karşı karşıyayız. Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hakikatten hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz havalandırma ve soğutma sistemleri bu işin bir parçası orada bizim 60 silomuz var. Gerekli güvenlik tedbirleri ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Etrafta herhangi bir risk oluşmaması bakımından da güvenlik tedbirleri konusunda ekiplerimiz sahada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

TMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamadan 12 kişinin etkilendiğini, bunlardan 3'ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TMO deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3'ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, patlamanın meydana geldiği TMO silosunu inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, patlamanın meydana geldiği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile patlamanın olduğu siloları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Bağcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını anımsattı.

Bakan Yardımcısı Bağcı ve TMO Genel Müdürü Güldal'la teknik ekiplerden gerekli bilgileri aldıklarını anlatan Yavuz, konunun her yönüyle incelendiğini ve araştırıldığını kaydetti.