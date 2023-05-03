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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Toplum değişim istiyor

03 Mayıs 2023, Çarşamba
Gelecek Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Tarık Çelenk, “Ülkede toplumun her kesiminde isteyerek veya istemeyerek bir değişim beklentisi var ve bu sonuçlara yansıyacaktır” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Gelecek Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Tarık Çelenk Yeni Asya’nın sorularını cevapladı. Tarık Çelenk seçim sonuçlarında beklenen ve gündemde olan dip dalga için “Değişim dönemleri genelde anketlere yansımaz. 1983 ve 2002 seçimleri bunlara örnektir. Ülkede toplumun her kesiminde isteyerek veya istemeyerek bir değişim beklentisi var ve bu sonuçlara yansıyacaktır. 2018’den bu yana 2 milyondan fazla seçmen vefat etti. Gençler sandığa daha motive. Bir de sandığa gitmeyeceğini bildiğimiz, ancak bunu ifadeden kaçınan ak seçmen var. Zamanında AKP’ye destek vermiş Anadolu sermayesi de artık ülkenin şartlarının adeta 24 Ocak 1980 dönemine gerilediğini müşahede etmekte. Ticaretle uğraşan rasyonel sağ seçmen artık ideolojik hamaset ve beka söylemiyle piyasada istikrar sağlanamayacağının farkında” dedi.

AB’den uzaklaştı

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılındaki anket sonuçlarıyla 14 Mayıs için yapılan anket sonuçlarını değerlendiren Çelenk şunları söyledi: ”AKP’nin gelmesini gerektiren dinamik değişim dinamiğinin bahar rüzgarlarıydı. AKP şimdi ise değiştirmeye çalıştığı şeylerle ittifaka girerek değişimin karşısında ne yazık ki statükoyu temsil etmekte. AKP gelmeden Susurluk çetesi tasfiye sürecindeydi. Ülkeye AB değerleri ve şartları geliyordu. Bu güven ve demokrasi ortamı ticaret ve refahın önünü açıyordu. Erdoğan’ın siyaseti finanse etme yaklaşımı AB süreci ve ülke aydınlarını kendinden uzaklaştırdı. Ayrıca yakın dostlarını da yanından uzaklaştırdı. Yalnızlaştırdı.”

Siyasal İslamın ülkeye verebileceği hiçbir şey yok

28 Şubat’a tepkilerin iktidar yaptığı AKP’nin 28 Şubat politikalarının uygulayıcısı haline geldiği eleştirilerini değerlendiren Çelenk, şöyle konuştu: “28 Şubat hedeflerine, siyasi İslam’ın, dinin itibar kaybettirilmesi veya devletleştirilmesi sonuçlarına mevcut yönetim politikalarıyla uyum sağlamıştır. Bunu siyasal İslam’ın ülkeye verebileceği bir şeyin olmadığını görmüş biri olarak ifade etmekteyim. Özellikle iç ve dış siyasette birtakım yapıların neo ittihatçı politikalarına taşralı mütedeyyin kesimin çoğu ikna ve istismar edilmiş durumdadır.”

Erdoğan’ın yalnız kalması kaygılarını arttırdı

“Yolsuzluk, yönetimsel ve toplumsal anlamda yatırım ve hizmetin dolaylı bir enstrümanı olarak bilinçdışı süreçlerde var sayılmıştır. Karizmatik liderlik mevcut muhafazakâr Anadolu üzerinden etkisi onarıcı ve dönüştürücü bir nitelikte değerlendirilebilirdi. Ne yazık ki bu karizmatik büyü kutuplaştırma üzerinden kitle üzerinde bir siyasi metot olarak kullanıldı. Ülkedeki 1914 tezlerini savunan ulusalcı koalisyon, karizmatik liderlik ve muhafazakâr mahalle üzerinden hiçbir zaman başarayamayacağı etkinliği sağlayabildi. Sayın Erdoğan’ın yalnız kalması kaygılarını arttırdı, bu ise mevcut ittifakla bir yürüyüşü kendine zorunlu kıldı. Bu durum Erdoğan’ın en önemli özelliklerinden olan reform yapma kapasitesi ve bu doğrultuda toplumu ikna etme özelliğini askıya aldı.” 

AKP derin yapılanmayı temsil ediyor

“Bu boşluğu şimdi dolduran ittifak yaptığı, kendisinin de hiç güvenemeyeceği aktörler malum. AKP şimdi statüko ve derin yapılanmayı temsil ediyor. Bunlar 28 Şubat’ın önde aktörleri. İslamcılık da halk-sivil İslamcılık değil, lümpen devlet İslamcılığına dönüşmüş vaziyette. Adeta İttihat ve Terakki’nin 1914 versiyonu AKP ve ortaklarıyla karşımızda. Bir farkla; İTC oldukça idealistti. Ancak mevcut ittifak siyasi yöntemi pragmatizm üzerine kurgulamakta. Bugün karşımızda 1914 model bir Türk-İslam popülerleşmiş sentezi koalisyonu mevcut.”

 

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