DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu, RS FM’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeneroğu, “Halk mitler, hikayeler, yerli-millî masallarıyla uyutuluyor. Hukuksuzluklar yapılıyor ama bunları haberleştirmek bile zor. Medya bir zümrenin elinde propaganda aracına dönmüş. Toplum haber alamıyor. Propaganda mekanizmasının manipule ettiği bir durumu yaşıyoruz. İktidar sahiplerini baskıcı uygulamalar konusunda motive eden şey korku. Korkmasalar bunu yapamayacaklar. Korkuyorlar, toplumu da korkutuyorlar. “Biz gidersek başınıza neler gelecek” diyorlar. Karşılarında biz özgürlükçü adil bir toplum düzeni savunuyoruz diyen bir muhalefeti de görmedikleri için bunu yapıyorlar. Aciz olduğunuz zaman birileri otoriter yöntemlerle bizi kendi mahallesine hapsedebiliyor. Eğitim sisteminden başlamak lazım. Anaokulundaki çocuk önceliğin otoriteye tabi olmamak düşünmek sorgulamak olduğunu öğrenmeli. Paternalist anlayışla bize ‘sizi yedirip içiriyoruz, siz de apolitik olun itiraz etmek mi zorundasınız’ diyorlar. Bu anlayışı dünya 100 yıl önce terk etti. Bugün demokrasinin geri dalgasını yaşıyor gibiyiz” dedi.