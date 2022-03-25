Toplum otoriterleşmeye teslim olmuyor

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Somer, Türkiye’de toplumun otoriterleşmeye teslim olmadığına dikkat çekti.

Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Somer, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye gündeme dair değerlendirmede bulundu. Somer, “Türkiye’nin benzer “otoriterleşme süreçlerini yaşamış olan ülkelerden” ayrıştığı nokta toplumun büyük kesiminin havlu atmaması, teslim olmamasıdır. Sivil toplumda, medyada hem insanlar doğruları söylemeye, iktidarı eleştirmeye devam ediyorlar, hem de seçimlere katılmaya, sandığa gitmeye, siyasal örgütlenme yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Anayasa’ya uyulmuyor

“Muhaliflik de artık kalıcı bir hal, hayat tarzı olmaya başlıyor” diyen Somer, şu şekilde devam etti: “Oysa bizim şunu söylememiz lazım: Bu durumdan artık çıkmalıyız, hiçbir toplum buna uzun süre dayanamaz. Hangi söylemle, hangi siyasi ittifakla, siyasal stratejiyle bir demokrasiye geçebiliriz? Türkiye demokrasiye geçme mücadelesi veriyor, şu anda Anayasa’ya uyulmuyor ve bunu engelleyecek kurumlar paralize olmuş durumda, o zaman bizim demokrasiye geçmek için bir siyasal değişime ihtiyacımız var.”

Haber Merkezi