Toplum ‘tek adam’a itiraz ediyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Artık toplum ‘tek adam’ yönetimine itiraz ediyor” ifadelerini kullandı.

ALİ DÖNMEZ - KOCAELİ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zeytinburnu İlçe Başkanlığının Zeytinburnu Sosyal Konaklama Tesislerinde düzenlediği bir kahvaltı toplantısına katıldı. 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 10.30’daki toplantıda Uysal, mahalle muhtarları ve gönüllü kuruluşların başkanları ve partililerden oluşan kalabalık bir gruba konuştu. Uysal konuşmasında şunlara dikkat çekti: “Yirmi senedir ülkenin kaynaklarını tüketen ve imkanlarını israf ederek halkı “benden senden” diye kutuplaştıran kötü bir yönetim iş başında. Halkımız bunaldı Demokrat Parti’yi özlüyor. İktidar partisi sadece kendisini düşünüyor. İçerde ve dışarıda istikametini kaybetmiş bir Türkiye var önümüzde. Bizler Hukuk, Hürriyet ve Demokrasi diye yola çıktık ve her zaman hak dedik hukuk dedik. Önümüzdeki seçim en riskli ve en önemli bir seçim olacaktır. Artık toplum ‘tek adam’ yönetimine itiraz ediyor.”

İyi ki demokratlar var!

Öte yandan Demokrat Parti Kocaeli 7’nci Olağan İl Kongresi İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katılımıyla gerçekleşen kongrede Mustafa Nazlıgül tek aday olarak tekrar güven tazeledi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan, Mustafa Nazlıgül, “Bu ülkenin tüm renkleri Demokrat Partisi çatısı altında bir araya geldi. Muhafazakârlar, sosyal demokratlar, köylüsü, kentlisi, işlisi. Sırf dün olduğu gibi bugün de demokrat parti sayesinde AKP gidecektir. Milletin gerçek temsilcileri demokratlar bu ülkeyi yönetecek halk AKP ile vedalaşacağı günü bekliyor. Sayın genel başkanım gençliğinizle, vizyonunuzla, duruşunuzla bu ülkenin umudusunuz. Yalandan kandırılmaktan bıkan halkın umudusunuz. Sizin yol arkadaşınız olmak bizim için onurdur. İyi varsınız, iyi ki demokratlar var” dedi.

Herkes için adalet

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek, “20 yıldır bir yıkım ortaya koydular şimdi de evin yolunu bulamıyorlar. Bulamazsınız. Bunlar daha iyi günleriniz. Ama sadece onlar bulamıyor olsa itirazım yok ama bu millette artık evinin yolunu bulamıyor. Bu milletin üzerinden kurban kestiler. Bu milletin üzerinden kurban kesemezsiniz. Milletimizin ızdırapları, gençlerimizin hayalleri, kadınlarımızın hayalleri biz demokratlara yol göstericimiz olmuştur. Bizim için varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var. Bu ay-yıldızlı bayrağın sinesinde binlerce yüzbinlerce şehidimizin kanı var.” Uysal “Sayın Cumhurbaşkanı işine geldiğinde Adnan Menderes’den, Turgut Özal’dan bahsediyor, ancak partimizin efsane Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel’den hiç bahsetmiyor. Bahsetmesin de Süleyman Demirel bu çağın filozof kralıdır” dedi. Uysal, “Herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için eşitlik olsun istiyoruz” dedi.

KILAVUZUMUZ MİLLET

“Millet açlık sınırında” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Bu insanlar işin eğlencesinde. Bu milletin tokluk sınırı nerede? Sayın Erdoğan ve ekibinin tokluk sınırı nerede? Bu devletin size verdiği şeref nerede? Bunlar size yetmiyor mu? Ama gün bugündür. Biz tekliflerimizi millete soruyoruz. Biz nereden gelip nereye gideceğimizi biliyoruz. İktidar 20 yıldır çözemediğini şimdi de çözemez. Birikimimizi milletin hizmetine sunup milletin ayağı olacağız. Yürüdüğümüz yolda kılavuzumuz millet. Bu ülkede adaleti test ederek ortaya çıkarmak zorundayız.”

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AKP verdiği hiçbir sözü tutmuyor

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “AKP verdiği hiçbir sözü tutmuyor. 3 yıl önce söz verdi emeklilere intibak yasası çıkartacağız diye, 3600 ek göstergeyi çıkartacağız diye verdiler mi yok vermediler. Vermedikleri gibi seçim kaybetsek de vermiyoruz dediler. Korku imparatorluğu yaratıyorlar. Seçim kaybedecekler ve Allah’ın izniyle tıpış tıpış gidecekler. Korkunun ecele faydası yok. Bunlar milletle dalga geçiyorlar. Soruyorlar bize Demokrat Parti ittifakta olacak mı diye? Demokrat Parti, aylık 10 bin dolar maaş alan, gariban milletin hakkını yiyenlerle ittifak yapmayacak. Yollar köprüler yaptık diyerek 5 milyon EYT’linin hakkını yiyenlerle ittifak yapmayacak. Demokratlar olarak artık ayağa kalkma zamanımız gelmiştir. Demokrat partiyi ayağa kaldırmalıyız. Dirilişi gerçekleştirerek Türkiye’nin kaderinde belirleyici olma şansımız ve borcumuz var. Asıl işlenecek sevap bu günah iktidarının karşısında durmaktır’’ ifadelerini kullandı.