Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ’da Ekrem İmamoğlu’na bağış yaptığı gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğrayan makyöz Göknur Damar’ı ziyaret etti.

Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunan Ekrem İmamoğlu, bu tür olayların canını sıktığını söyledi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Tercihinden dolayı bir insana saldırıda bulunmak, bu linç kültürü hepimizin sorunu. Konu toplumun ahlakı ve vicdanıdır. Bunu konuşmamız, sorunu çözmemiz lazım. Ölümle burun buruna geliyor. Bunu yapan kişi bulunmalı, sorgulanmalıdır.”

Siyasetçilere çağrıda bulunan İmamoğlu, “Toplumsal vicdanı çalıştırmalıyız. Biz siyasiler olarak sözlerimize dikkat edeceğiz. Böyle bir eylem yapan insanlar da sokakta ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacak” diye konuştu.

"SANATÇLIAR DÜNDEN DAHA CESUR OLACAK"

Kendisine destek veren sanatçılara yönelik tepkilere ilişkin bir soruyu yanıtlayan İmamoğlu, “Sanatçı ne diyor; her şey çok güzel olacak. Dalkavuklukla ne alakası var? Eski defterleri mi açalım? Bu olmaz, bu çok yanlış. Herkes işine baksın. Sanatçılar dünden daha cesur olacak. Kimse kimsenin sesini korkutarak, ürküterek kısamaz” dedi.

"DEMOKRASİ ARIZASINI TEDAVİ EDECEĞİZ"

İmamoğlu, rakibi Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın açıklamalarıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Çaldılar kelimesini nasıl kullanırsınız? Ben annemin ak sütü kadar helal diyorum, siz çaldınız diyorsunuz. Ben size laf yetiştirmem. Çocuklarınıza, torunlarınıza bakın. Kazanırsak her şey iyi, kaybedersek her şey kötü. Türkiye’de küçük değil, çok büyük bir arıza çıktı. Demokrasi arızası çıkardılar. Halkımızla birlikte bunu 23 Haziran’da tedavi edeceğiz.”