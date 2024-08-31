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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

31 Ağustos 2024, Cumartesi 01:10
Gençlerden emeklilere, toplumun her kesimden iktidara tepki yükseliyor. Uzmanlar, “İktidarın baskı politikaları, toplumu sindirmeye devam ediyor” yorumu yaptı.

Türkiye’de toplumun farklı kesimlerinden yükselen tepkiler siyasi alanda etkili bir muhalefet cephesinin oluşturulamadığına işaret ediyor. Fındık üreticileri, emekliler, kadınlar ve gençler gibi geniş bir sosyal çeşitlilikten vatandaşlar, yönetim krizine karşı duydukları rahatsızlığı çeşitli platformlarda ifade etmeye devam ediyorlar.

Birgün’deki habere göre, Siyaset Bilimci Ayşen Uysal, mevcut siyasal yapıya dikkat çekerek, “Parlamentonun konfor alanından çıkılmalı, sokakta bütünlüklü bir muhalefet oluşturulmalı,” derken, Sosyolog Yavuz Çobanoğlu ise “Karşımızda sadece bir hükümet değil, adeta bir parti devleti var. Halk, bu sisteme karşı mücadele bilinci geliştirmeli,” ifadelerini kullandı.

Güçlü ve kararlı bir siyasetle aşılır

Çobanoğlu, mevcut iktidarın toplumu şekillendirmedeki başarısına işaret ederken şunları söyledi: “12 Eylül darbesinin ardından örgütlenme alanlarına vurulan darbeler ve AKP’nin 22 yıl süren iktidarı boyunca devam eden baskılar, toplumsal kırılmalar yaptı. Neoliberal politikalar eşliğinde uygulanan bu yönetim biçimi, toplumun kurtuluşu beklediği sonuçları getirmedi.” İki uzman da, vatandaşların artan öfkesine rağmen, baskıcı politikaların sebep olduğu çöküşten dolayı toplumda bir birlik oluşamadığını vurguladı. “İktidarın şiddet ve baskı politikaları, toplumu sindirmeye devam ediyor. Ancak vatandaşlar, günlük yaşama mücadelelerinde bile bir araya gelmekte zorlanıyor,” diyen Çobanoğlu, bu durumun ancak güçlü ve kararlı bir siyasetle aşılabileceğine işaret ediyor.

 

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