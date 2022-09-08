Toplumun yüzde 64.9’u parlamenter sistem istiyor

Yöneylem araştırmasında katılımcılara yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?” sorusuna vatandaşların yüzde 64.9’u “parlamenter sistem” derken yalnızca yüzde 29.1’i Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dedi.

Katılımcıların yüzde 6’sı ise “bilmiyorum” cevabını verdi. Yöneylem Araştırma Şirketi Başkanı Derya Kömürcü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP ile ilgili toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığını açıkladı. Yöneylem Araştırma Şirketi 25 Ağustos - 1 Eylül arasında yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Ankette CHP’nin oylarının AKP’nin önünde olduğu tespit edilirken, katılımcıların yüzde 64.9’u da “parlamenter sistem” istediğini bildirdi. Ankette katılımcılara ilk olarak “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu. Anket sonuçlarına kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyları AKP’nin önüne geçti. Buna göre, CHP yüzde 29.7, AKP yüzde 29.5, HDP 9.4, MHP 6.4, İYİ Parti 13.5, Saadet Partisi 0.8, Gelecek Partisi 0.3, DEVA 1.7 oranında oy aldı.

HANGİ HAMLEYİ YAPARSA YAPSIN...

Kömürcü, hem AKP’nin hem de Erdoğan’ın oy oranlarında ciddi bir gerileme olduğunu söyledi. Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan ‘karizmatik lider’ imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor. Bugüne kadar toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığı, kendi destekçilerinin bile ‘bu sefer kaybedeceğiz galiba’ hissine kapıldığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Haber Merkezi