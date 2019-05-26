‘Torbalar’ kanun yapma kalitesini düşürdü

Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı dönemde Meclis’e köprü cezalarına af, bir kasabanın isminin değiştirilmesi, hurda teşviki gibi düzenlemeler içeren torba yasa teklifine muhalefet partileri şerh düştü.

İYİ Parti yasama kalitesini düşüren torba yasaya tepki gösterdi. Köprü zamlarına af, hurda teşviki ve TRT personeli disiplin yönetmeliği gibi farklı kanunlarda düzenleme getiren 22 maddelik “torba yasa”ya CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi verdi. Duvar’da yer alan habere göre, İYİ Parti’nin verdiği, torba kanunlarla Meclis’in kanun yapma kalitesinin düştüğü belirtilen şerhte, “Artık bir yıla yaklaşmakta olan yeni sistemin daha sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamaya yönelik bir yapının inşa edilmesi elzemdir. İşler bir demokratik yapı, verimli bir yasama, torba kanunlar vasıtasıyla yürütülemez. TBMM’nin bu yöndeki eksiklikleri giderecek düzenlemeleri hem yasal, hem de parlamentoda grubu olan siyasi partilerin üzerinde mutabık olacağı teamüller üzerinden gerçekleştirmesi gerekliliğine inanmaktayız” denildi.

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