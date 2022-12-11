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Torunlarımız da borç ödeyecek - AKP ülkeyi borç batağına sürükledi

11 Aralık 2022, Pazar 03:15
AKP'NİN 20 YILLIK İKTİDARINDA TÜRKİYE'NİN MERKEZÎ HÜKÜMET BORCU YÜZDE BİN 400 ARTARAK 4 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI.

YENİ DOĞAN HER ÇOCUK 47 BİN 332 TL BORÇLU

İNOSAM uzmanları tarafından yapılan hesaplamalara göre; özel sektör, Merkez Bankası ve yerel yönetimlerin borcunu dahil olmadan, yalnızca merkezî yönetimin, yani 20 yıllık AKP hükümetinin meydana getirdiği borç stoku binde 400 artarak 4 trilyon liranın üzerine çıktı. Güncel resmî verilere göre hesaplanan rakamlara göre yeni doğan her çocuk 47 bin 332 TL borçla doğuyor.

HÜKÜMET BORÇLANIYOR, FATURAYI HALKA ÖDETİYOR

İNOSAM sözcüsü Dr. Hasan Türkel, “Yaptığı borcu halka ödetmeye çalışan hükümeti kınıyoruz. Borcu kullananlar popülizm, yandaş çarkı, ahbap-çavuş ekonomisi ile halkın sırtında parazitleşmiş siyasetçi ve rantiyecilerdir. Ama borcu geri ödeyecek olanlar bugün ve gelecekteki bütün T.C. vatandaşlarıdır” dedi.

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Borcu torunlarımız da ödeyecek

AKP ülkeyi 20 yılda borç batağına sürükledi

İNOSAM sözcüsü Dr. Hasan Türkel, AKP’nin 20 yılda Türkiye’yi borç batağına sürüklediğine dikkat çekerek, “Borcu geri ödeyecek olanlar bugün ve gelecekteki bütün T.C. vatandaşlarıdır” dedi.

İNOSAM tarafından yapılan hesaplamalara göre, Cumhuriyetin Kuruluşundan AKP iktidarının göreve geldiği Kasım 2002 tarihine kadar 235 Milyar TL borçlanan Türkiye’nin AKP iktidarından bugüne kadar geçen süre zarfındaki toplam borç stoku, Türkiye’nin toplam büyüme oranını fersah fersah katlayarak yüzde bin 400 oranında arttı. Kasım 2002 başında 235 milyar TL olan toplam borç stoku, 2022 Kasım ayı itibariyle 4 Trilyon 8 Milyar TL’yi geçti. Güncel resmi verilere göre hesaplanan rakamlara göre yeni doğan her çocuk 47 bin 332 TL borçla doğuyor.

Kişi başına 47 bin 332 TL 

Araştırmaya göre, özel sektör, Merkez Bankası ve yerel yönetimlerin borcunu kapsamayan, yalnızca merkezi yönetimin yani AKP hükümetinin meydana getirdiği borçtan mülhem söz konusu borç stoku ekonomik büyümenin yanı sıra döviz kurundaki yapay baskılamalara rağmen rekora koşuyor. Kişi başına düşen milli geliriyle dünyada 81’inci sıraya gerileyen ve 9 bin dolarlara demir atan Türkiye, kişi başına düşen 47 bin 332 TL’lik borcu da çoktan geçerek kişi başına düşen toplam borç miktarıyla dünya sıralamasında yeni ve bir başka rekora da imza atmaya doğru emin adımlarla ilerliyor. 

Borçta da dünya rekoru

Türkiye’de 2002 Kasım’ında her bebek 3 bin 374 TL borçla dünyaya gelirken, bugün doğan her bebek 47 bin 332 TL borçla doğmaktadır. İNOSAM uzmanları tarafından yapılan hesaplamalara göre; asgari ücretli bir işçi aile fertleri hariç yalnızca kendisinin bu borcu ödeyebilmesi için yemeden, içmeden, hiçbir harcama yapmadan 9 ay boyunca çalışması gerekmektedir. 4 kişilik ailesi olan bir memur çadırda yaşasa, battaniyelere sarılarak ısınsa, başkalarının verdiği giyeceklerle yetinse, çocuklarını okula göndermese, hastalanmasa, iş yerine yürüyerek gidip-gelse, haberleşme ihtiyaçlarını tamamen kısıtlasa 189 bin 328 TL’lik borcunu ödeyebilmesi için iki yıl 1 ay 8 günlük maaşını devlete bağışlaması gerekiyor.  

Yapan hükümet ödeyen fakir halk

Rakamlarla ilgili konuşan İNOSAM sözcüsü Dr. Hasan Türkel, “Bu borç yıllardır statüko dediğimiz ekonomi-politiğinin eseridir. Tabii ki, bu borcu meydana getiren ve kullanan biz değiliz. Beceriksiz hükümetin yaptığı borcu işçiye, işsize, memura, emekliye, dar ve sabit gelirliye ödetmeye çalışan hükümeti kınıyoruz. Borcu kullananlar popülizm, yandaş çarkı, ahbap-çavuş ekonomisi ile halkın sırtında parazitleşmiş siyasetçi ve rantiyecilerdir. Ama borcu geri ödeyecek olanlar bugün ve gelecekteki bütün T.C. vatandaşlarıdır. Böyle bir devlet ne refah üretebilir ne de üretilen refahı tüm vatandaşlarına adil bir şekilde dağıtabilir” değerlendirmesinde bulundu.

RECEP GÖREN - ANKARA

 

 

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