Trabzon'da 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.

Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu. Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi. AA

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