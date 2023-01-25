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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Trafik kazasında Şehit olan Ay ile Arslan ebedi yolculuklarına dualarla uğurlandı

25 Ocak 2023, Çarşamba 19:00
Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Şehit Ay'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, şehit Ay'ın eşi Ebru Ay, 1,5 yaşındaki kızları Elis'e sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda dün arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Şehit Sözleşmeli Er Arslan, Yozgat'ta ebedi yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'daki trafik kazasında şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın cenazesi, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı Ağrı'dan hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Çekerek'e getirildi.

Arslan (27) için Çekerek Hükümet Konağı önünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Kuzgun köyünde defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

AA

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