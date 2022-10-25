Trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Servet Kahraman vefat etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Servet Kahraman tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kahraman için Muğla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Servet Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından alana getirildi. Kahraman'ın biyografisi okundu. Törende İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Helallik alınmasının ardından Kahraman'ın naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene Vali Orhan Tavlı ile protokol üyeleri ve askeri personel katıldı. 21 Ekim'de askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki 67 NZ 083 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki 48 JT 996 plakalı minibüs ile çarpışmış, kazada sürücülerin yanı sıra askeri personel Servet Kahraman, Ömer Faruk K, Erkan T. ile minibüsteki yolcu Rus Andrei Polunovski yaralanmıştı. Bugün vefat eden Kahraman, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. AA

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