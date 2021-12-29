Trakya'daki afetle ilgili Çataklı'dan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, "Derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su basmış durumda. Fiziki olarak bir binamızda hasar gözüküyor" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Yıldırım Mahallesi'nde Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada Lüleburgaz Deresi'nin taşması sonucu sel sularından etkilenen yerler hakkında Vali Bilgin'den brifing aldı.

Daha sonra bölgede incelemelerde bulunan Çataklı, evi su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür yağışların Kırklareli'nin 4 ilçesi ile Edirne'nin bazı ilçelerinde etkili olduğunu belirtti.

Lüleburgaz'da yer yer metrekareye 66 kilogram ile 75 kilogram arasında yağış düştüğünü ifade eden Çataklı, Yıldırım Mahallesi'nde derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su bastığını söyledi.

Evini su basan vatandaşların tahliye edildiğini belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Derenin taşması sonucu 52 evin giriş katlarını su basmış durumda. Burada tahliyeler gerçekleştirilmiş valiliğimizin koordinasyonunda. Fiziki hasar olarak bir binamızda hasar gözüküyor ama diğer evlerin giriş katlarını sular basması nedeniyle günlük hayatı, yaşamı olumsuz etkilediğini çıplak gözle görebiliyoruz. Bunun dışında da gerek Karayolları ağında olan bazı noktalarda, gerek köy yollarında, mahalle yollarında da yer yer kapanmalar olmuş ise de bunlar kısa süreli müdahaleler sonrasında ulaşıma açılmış durumda. Sadece iki köy yolunda anayolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Onlar da alternatif yollar var dolaysıyla ulaşılmayan bir yerlerim, yerimiz şu an için yok. Tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili gerekli tedbirler valilik tarafından alınmış durumda."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgedeki durumu yakından takip ettiğini vurgulayan Çataklı, Bakan Soylu'nun talimatı üzerine AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bölgeye geldiklerini söyledi.

"Bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli"

Lüleburgaz'da aşırı yağışların günlük hayatı olumsuz etkilediğini dile getiren Çataklı, tüm birimlerin teyakkuz halinde süreci takip ettiğini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, derenin taşması sonucu gelen suyun genelde evlerin alt katlarına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alanı gördük. İnsanlarımızın günlük hayatını çok etkilemiş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybının, yaralanmanın olmaması teselli. Vatandaşlarımızın evlerinde, giriş katlarında özellikle hasarlar var. Eşyalarda hasarlar var ancak bunlar devletimizin ilgili kurumları, başta AFAD'ımız olmak üzere ilgili kurumlar tarafından karşılanacak. O yönden çok sıkıntı yaşatmayacağız vatandaşlarımıza."

Bakan Çataklı ve AFAD Başkanı Sezer açıklamanın ardından bölgede vatandaşlarla sohbet etti, evi zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çataklı, Edirne'de aşırı yağıştan etkilenen bölgeye gitti

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılanan Çataklı, burada Kırkkavak Deresi'nin taşması sonucu sel sularından etkilenen yerler hakkında Vali Canalp'tan bilgi aldı.

Evlerini su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çataklı, bölgede incelemede bulundu.

Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların hem Edirne hem de Kırklareli'nde etkili olduğunu söyledi.

Sel sularının günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaştığını, kimi konutların giriş katlarına, tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Dünden beri gelişmelri yakinen takip ediyoruz hem Valiliklerimizden hem AFAD başkanlığımız üzerinden sürekli bilgi alıp süreci gözden bir şey kaçırmamak adına izlemeye çalıştık. Süleyman Soylu Bakanımız da anbean gelişmeleri takip ediyor. Bugün en son yağışların devam etmesi nedeniyle alana gidip hem bir eksiklik var mı, ilave yapılabilecek geliştirilebilecek bir tedbir var mı onların görülmesi hem de geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi maksadıyla talimat üzerine AFAD Başkanımız Yunus Beyle bölgeye geldik."

Kırklareli'nde de incelemelerde bulunduklarını anlatan Çataklı, şöyle devam etti:

"Orada da hem Valimizden hem belediye başkanlarımızdan hem de kaymakamlarımızdan bilgi aldık ve çalışmaları yerinde gördük. Oradan da buraya geldik. Dünden bu yana Sayın Valimizden bilgi alıyorduk. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor, bir taşkın var, su baskınları var tarım arazilerinde ve belli sayıda konutta ama yönetilebilir boyutlarda. Zaten meteorolojik uyarılar sonrasında AFAD bölge illerden de takviyede bulunmuştu Edirne'mize ancak büyük oranda onlara da ihtiyaç kalmamış gözüküyor. İlave araç gereç ve benzeri personele de ihtiyaç kalmamış gözüküyor alınan tedbirler sonucunda. Sadece 13 evimizin zarar gördüğünü anlıyoruz. Onların da eşya ve benzeri zararları hızlı şekilde yarın karşılanacak inşallah. Tarım arazilerindeki tespitler de yağmurun ve arazi koşullarının el verdiği koşulda hızla yapılacak."

"Teyakkuz hali devam edecek"

Büyük boyutlu bir durum görmediklerini söyleyen Çataklı, taşkının günlük hayatı etkilediğini ancak devletin imkanları ölçüsünde yönetilebilir boyutta olduğunu vurguladı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığını dile getiren Çataklı, "70 civarında küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Gerekenler yapılacak elbette. Tekrar söylüyorum büyük boyutlu bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yağmurlar biraz daha devam edecek gibi duruyor, bu gece de sabaha karşıya kadar devam etme ihtimali var. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de teyakkuz hali devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki incelemelerde, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Edirne AFAD Müdürü Ali Altındal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yetkililer katıldı.