Tren kazası istifa ettirdi

Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Ekathimerini gazetesinin aktardığına göre, yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 42 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü. Komşu Yunanistan hükümeti kaza nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan ederken, Yunanistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Konstantinos Karamanlis kazanın ardından istifa ettiğini duyurdu. Karamanlis, “Böylesine haksız yere ölen insanların anısına küçük bir saygı nişanesi olarak bunu yapmanın görevim olduğunu hissettim” dedi. Karamanlis, “Korkunç bir şey olduğunda olmamış gibi davranamayız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.