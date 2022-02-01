Troller ifşa oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden uzun süredir hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldığı kişilerin kullanıcı adlarını ifşa etti.

Açıklamasında “Saray’ın trolleri ifşa oldu” diyerek, bu isimlerin bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye, verdikleri üç beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana.

Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklere niye alet ediyorsun? Teşkilâtlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün, utanmıyor musun? Onların başını yakma, otur kendin yaz tweetlerini ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfretsen kimse şaşırmaz, merak etme. Bugünün hashtagi de benden olsun sevgili halkım; ‘Saray’ın trolleri ifşa oldu.’ Bunun altına yazarsınız ya da boş verin, etiket falan da yapmayın” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka