"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Trollere suçüstü

13 Haziran 2020, Cumartesi
TWITTER TÜRKİYE’DE AKP’NİN GENÇLİK YAPILANMASIYLA’ BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRTİLEN 7 BİN 340 HESABI KAPATTI.

Raporla belgelendi

Twitter, Türkiye, Çin ve Rusya devletleriyle bağlantılı toplam 170 bin hesabı kapattığını açıkladı. Türkiye’de de ‘AK Parti’nin gençlik yapılanmasıyla’ bağlantılı olduğu belirtilen 7 bin 340 hesap kapatılırken, bu karara ilişkin ayrıntılı rapor da yayınlandı.

AKP lehine algı oluşturdular

TROL adı verilen ‘devlet-destekli’ hesapların eş zamanlı olarak AKP lehine, muhalif partiler aleyhine kampanyalar yürüttüğü, 2017’deki anayasa değişikliği referandumunda da başkanlık sistemine geçiş lehine organize paylaşımlarda bulunulduğu vurgulandı.

***

Trollere suçüstü

Twitter, AKP gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7 bin 340 hesabı kapattığını açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, Türkiye’den 7 bin 340 hesabı manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle kapattığını açıkladı.

Twitter, bu hesapların AKP’nin gençlik faaliyetleri ile bağlantılı olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Twitter’ın yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yanı sıra Çin ve Rusya’dan da “devlet bağlantılı bilgi yayma faaliyetlerine” karıştığı gerekçesiyle toplam 32 bin 242 hesabın platformdan çıkartıldığı belirtildi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Twitter’ın açıklamasında, “esas olarak Türkiye içerisindeki kullanıcıları hedef alan, koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcıların oluşturduğu ağın” 2020 yılı başlarında tespit edildiği ifade edildi.

7 bin 340 hesap ifşa edildi

Açıklamada, “Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz” denildi. Twitter, söz konusu hesapların belirlenmesiyle ilgili araştırmanın Avustralya Strateji Politikaları Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile birlikte yapıldığını aktardı. Twitter, bu hesapların ve attıkları tweet mesajlarının arşivini de kamuoyuna açtığını bildirdi. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye’de hükümetle ilişkili olduğu iddia edilen 7.340 hesabın, 5 GB’lık tweet arşivi ve 821 GB’lık medya arşivi açıklandı. Twitter’ın açıklamasında, yapılan teknik incelemenin söz konusu ağın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı olduğuna ve çok sayıda ele geçirilmiş hesabı içeren merkezi bir şebekeye işaret ettiği ifade edildi.

 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklarımızın yeri okullardır

    600 milyon lirayı geçti

    Trollere suçüstü

    Maskeleri imha etmek de dert

    Korona toplum olma bilincini artırdı

    65 yaşa tecrit tartışması

    Küre Dağları'nda keşfedildi

    Rekabeti korumuyorlar, iktidar lehine bozuyorlar

    Fenerbahçe 3 puanla başladı

    İspanya'da Kovid-19 tablosu günden güne iyileşiyor

    İdlib'de yaralanan askerden acı haber

    Ağıralioğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

    Ayasofya bizimdir

    4 yıl sonra gelen özür

    BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

    Şok açıklamalar

    ABD'de son 24 saatte 900 ölüm daha

    İnsan Hakları İzleme Örgütünden ‘Arakan’ çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trollere suçüstü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Okçular tepesini terk eden Sahabeler kimlerdi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 yıldır bekleyen Ayasofya teklifi
    Genel

    Çocuklarımızın yeri okullardır
    Mehmet ÇETİN

    Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı!
    Osman ZENGİN

    “Kadınlar yuvalarına dönmeli...”
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı - 3
    Ömer Yaşar

    “Kırmızı Kurdelenin Sırrı”nın verdiği hissiyat
    H. Muharrem OKUR

    Nefis muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.