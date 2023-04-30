'TRT iktidar propagandası yapıyor'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, devlet televizyonu TRT’de ‘belgesel’ olarak yayımlanan videolarda iktidar övgüsünün yer aldığını belirterek “Reklam ücreti almamak için böyle bir formül bulunmuş gibi bir durum söz konusu” sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Keser, “85 milyonun vergileriyle fonlanan TRT ne kadar harcadı” diye sordu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun reklam filmini yayımlamayan TRT’nin ‘Bayram Özel’ programı iktidarın seçim malzemesi olmuş, Erdoğan’ın katıldığı ‘bayram namazı’nı canlı yayımlanmıştı. Haber Merkezi

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