TRT payı yüzde 2, Enerji Fonu yüzde 0.7

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası “Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık” dedi. Bu açıklamanın ardından faturalarda yer alan TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin miktarı merak edildi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden kullanıcılardan, tüketilen enerji bedeli üzerinden yüzde 2 oranında TRT payı alınıyor. Tüketilen elektriğe bağlı olarak değişen fatura miktarına göre alınan yüzde 2’lik pay TRT’ye aktarılıyor. Sanayi sicil belgesi bulunan tüketiciler ve organize sanayi bölgeleri için TRT payı muafiyeti bulunuyor. ‘Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı’ olarak tanımlanan Enerji Fonu ise yüzde 0,7. Aktif enerji tüketim tutarı üzerinden alınan bu oran 2021 yılından önce yüzde 1’di. Haber Merkezi

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