TRT’ye yeni kaynak

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) e-Bandrol uygulaması kapsamına, ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre; bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Yönetmelikte yapılan düzenleme başka bir ifadeyle TRT’ye yeni ve ek kaynak olarak değerlendirildi. İstanbul - anka

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