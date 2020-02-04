"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

'Trump'ın planını kabul etmemiz mümkün değil'

04 Şubat 2020, Salı 22:18
CHP heyeti, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde "Orta Doğu Barış Planı"na karşı Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladığı sözde "Orta Doğu Barış Planı"na karşı Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal, Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den oluşan heyet, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Ziyarette, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nı eleştiren Çeviköz, "CHP olarak Filistin'in hep yanında olduk, bundan sonra da hep olacağız. Açıklanan plan, Filistin halkını hiçe sayan bir plandır. Bu planı kabul etmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

CHP Heyetini "Evinize hoş geldiniz" sözleriyle karşılayan Büyükelçi Faed Mustafa ise Trump ve Netanyahu'nun uluslararası hukuk kurallarını çiğnemek istediklerini söyledi.

Söz konusu planın sadece Trump ve Netanyahu arasındaki bir anlaşma olduğuna dikkati çeken Faed Mustafa, "CHP’nin yanımızdaki duruşunu takdir ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ve memnuniyetimizi sunuyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP ailesine saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den İdlib açıklaması

    Erdoğan, Putin ile görüştü

    Manisa'da iki ayrı deprem

    Minibüsün üzerine çığ düştü: Van'ın Bahçesaray ilçesinde son durum?

    İdlib'de şehit düşen askerler ile ilgili NATO'dan açıklama

    2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz

    Akşener: Şimdi sana ve hükümetine düşen görev açık ve nettir

    Kılıçdaroğlu'ndan İdlib ve Suriye açıklaması

    İngiltere'den vatandaşlarına çağrı: Çin'i terk edin

    BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Hafter'i eleştirdi

    İran'da casuslukla suçlanan kişi idama mahkum edildi

    Kılıçdaroğlu, 'Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

    YPG/PKK Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı

    Elazığ'da konteynerlerin kurulumu sürüyor

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Merkez Bankası enflasyonu değerlendirdi

    Belçika'da koronavirüs vakası

    Saman krizi kapıda

    BM, İdlib'de olanlardan endişe duyduğunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib, Libya, İsrail
    Cevher İLHAN

    “Yüzyılın fitne planı”
    Risale-i Nur'dan

    Şu zamanda musîbet şeklini değiştirmiş
    Kübra ÖRNEK

    “Siz benim kabul olan duâlarımsınız”
    Ahmet BATTAL

    AB düşmanı …ratlar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tehlikeli tırmanış
    Nejat EREN

    Felâketler, musîbetler ve düşündürdükleri
    Osman ZENGİN

    İlimde ileri, temizlikte geri: Çin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, evini muhacir âileye verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.