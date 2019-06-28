Trump Putin'den ABD seçimlerine karışmamasını istedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ülkesinden seçimlere karışmamasını istedi.
Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesinde Trump ve Putin ikili bir görüşme düzenledi.
Bu görüşme öncesi liderler basına poz verirken bir gazeteci, Trump’a "Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik müdahalesini gündeme getirecek misiniz?” sorusunu yöneltti.
Trump bu soruya “evet, elbette” diye yanıt verdi. Trump daha sonra Putin'e "Seçimlerimize müdahale etme" dedi.
Bu sözlerin tercüme edilmesini Putin gülümseyerek karşıladı.
Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili başlatılan soruşturma, Trump’ın son dönemde başını en fazla ağrıtan konular arasında yer alıyor.
Euronews Türkçe