'TSK, her türlü görevi yapmaya hazır'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, 2019 yılındaki faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında bilgi veren askeri kaynaklar, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

TSK'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik bir risk bulunmadığını bildiren askeri kaynaklar, "Gözlem noktaları ile ilgili herhangi bir güvenlik endişesi yok, ikmal ile ilgili de bir sorun yok. Biz bu tür konuları Rus muhataplarımızla koordineli şekilde yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gözlem noktalarında Astana Mutabakatı kapsamında gözlem yapıldığını anımsatan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Şayet bu noktalara bir saldırı olur ise bu noktalar kendini savunacak yeterlilikte ve muharebe gücündedir. Görevleri oradaki faaliyetleri gözetleme ve rapor etme olsa da meşru müdafaa kapsamında savunma yapabilecek durumdadır."