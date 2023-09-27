TTK yüzde 100 kusurlu

14 Ekim 2022’de meydana gelen ve 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan Amasra maden faciasında bilirkişi heyeti TTK’yı yüzde 100 kusurlu buldu.

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait müessesede 14 Ekim 2022’de meydana gelen ve 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin; yedisi tutuklu 23 sanığın Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dosyasına; faciada yaşamını yitiren işçilerden Aziz Köse’nin ailesinin TTK aleyhine açtığı davada verilen bilirkişi raporu girdi. Köse’nin ailesinin TTK aleyhine Zonguldak 2. İş Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada; bir iş güvenliği uzmanı, üç maden mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, 7 Temmuz 2023 tarihli raporunda TTK’yı faciada yüzde 100 kusurlu buldu. Bilirkişi heyeti, raporlarının sonuç ve kanaat bölümünde 43 madencinin yaşamına mal olan ihmaller zinciri şöyle açıkladı:

Ana aspiratördeki hava yetersiz

“ATİM’de ocak havasının derinlere indirilmesi ve havalandırmasının iyileştirilmesi için gerekli yatırım ve iyileştirme projelerinin hayata geçirilemediği, bunun için artı 40/ eksi 250 kuyu derinleştirilmesinin yapılamadığı, bu sebeple kazanın meydana gelmesinde yetersiz ve etkisiz havalandırma sisteminin önemli rol oynadığı; Eksi 300 ve 350 katına indirilen havanın ancak tali havalandırma pervanelerini çalıştırmaya yetebileceği bu sebeple işletme üretim bölgelerinden -ayaklardan- geçen hava miktarının ve artı 40 ana aspiratörden emilen havanın yetersiz kaldı.

İşçiler maskelerini takmaya zaman bulamadı

İşçilere İş Güvenliği Eğitimlerinin verildiği ve Acil Durumlara Yönelik Tatbikatların yaptırıldığı ancak patlamanın şiddetinden işçilerin çoğunun OFK maskelerini takmaya zaman bulamadılar. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aldırılan 31 Ekim 2022 tarihli bilirkişi raporu ile 6 Aralık 2022 tarihli ek bilirkişi raporunda tespit edilen hususlara yer yer katılmakla birlikte, kazanın meydana gelmesine yol açan hususların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği dolayısı ile bu aşamada sorumluluğunun kişilere mal edilemeyeceği, sonuç olarak TTK Genel Müdürlüğü’nün kazanın meydana gelmesinde 100 kusurlu olduğu, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün bulunmadığı, kanaatine varılmış olup, İş bu Bilirkişi Raporumuzu Sayın Mahkeme’nizin takdirlerine saygıyla arz ederiz.”