TÜİK Başkanlığı'nda görev değişimi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na Erhan Çetinkaya atandı. TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

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