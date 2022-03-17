TÜİK’te iki yönetici azledildi

Başta enflasyon ve işsizlik olmak üzere açıkladığı verilerle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) yönetici dayanmıyor. TÜİK de bu kez iki başkan yardımcısının görevine son verildi.

6 Ağustos 2021’de göreve getirilen üç başkan yardımcısından ikisi görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan 20 ayrı atama kararnamesi ile onlarca bürokrat görevden alındı ve onlarca yeni atama yapıldı. Söz konusu görevden almaların ikisi TÜİK’de oldu. TÜİK başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. İdman ve Kaya, Abdullah Yüksel ile birlikte TÜİK başkan yardımcılığına 6 Ağustos 2021’de atanmıştı. 2 Mart 2021 tarihinde atanan TÜİK Başkanı Erdal Dinçer de henüz bir yılını doldurmadan 29 Ocak’ta görevden alınmıştı. AA

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