"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

TÜİK ve MİT’i Sayıştay sayamadı

30 Eylül 2022, Cuma 18:04
Sayıştay, 2021 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. Raporlar önceki gün kamuoyuyla paylaşıldı. “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri” kapsamında yer alan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendilerine ait faaliyet raporu ve mali tabloları Sayıştay’a vermediği için iki kurum hakkında denetim yapılmadı.

Sözcü’nün haberine göre, Sayıştay’ın hazırladığı 2021 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nun beşinci sayfasında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan inceleme neticesinde, Sayıştay tarafından değerlendirmeye tabi tutulan kamu idarelerinden 17’sinin faaliyet raporunu yayımlamadığı görülmüştür. Bu idarelerden 2’si genel bütçeli idare, 2’si özel bütçeli idare ve 13’ü belediyedir.” 2018 yılında müsteşarlıktan başkanlığa evrilen ve başında 12 yıldır Dr. Hakan Fidan‘ın olduğu MİT’e 2020 yılında 2 milyar 182 milyon 381 bin TL ödenek tahsis edildi, kurum 2 milyar 449 milyon 479 bin 837 lira 15 kuruş harcadı. 2020’de 495 milyon 493 bin TL harcanan mal ve hizmet giderlerinin 495 milyon 363 bin TL’sini gizli hizmet giderleri; bir başka kalem olan 170 milyon 972 bin TL’lik proje kapsamında yapılan cari giderlerin 170 milyon 650 bin TL’sini ise yine gizli hizmet giderleri oluşturdu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracağız'

    Fakire vergi, zengine af

    Çiftçi eskiye döndü

    TÜİK ve MİT’i Sayıştay sayamadı

    Alım gücü azaldı

    Karadavi için gıyabi cenaze namazı

    Ürküten israf raporu

    “Nükleer santrallere ihtiyacımız var”

    Müslüman olan Fransız Hemşire Clara: Kur’an’a uyulsaydı, şimdi herkes mutlu olurdu

    Putin, dünyanın kabul etmediği kararnameleri imzaladı

    Tasarruf Saraydan başlasın

    Terör saldırısında yaralanan Polis Öztürk: Çocuklarım gözümün önüne geldi

    Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 19 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    'Florida - Fort Myers'deki yıkımı tarif edecek bir kelime yok'

    Biden: Rusya'nın sözde referandumu tamamen düzmecedir

    Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başladı

    Zelenskiy: Rusya, getirdiği felakete kendisini ilhak edecek

    'Erzincan'daki depremde olumsuz bir durum yok'

    Rusya, Ukrayna’da yine sivilleri vurdu

    İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’ten aynı nakaratlar
    Faruk ÇAKIR

    Muhteşem hayat, muhteşem eser
    Mehmet Asıf Işık

    Takva elbisesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti
    Sinan Özden

    Âhirzamandaki genç
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, baştan başa gayet manidar bir kitap
    Şükrü BULUT

    Kimliksiz veya yanlış kimlikle eğitilmiş gençlik üzerine…
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürmek değil, barışmak güzeldir
    İbrahim Aktaşcı

    Buzlar çözülmeden

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.