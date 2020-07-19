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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

TÜİK yeni icatta bulundu

19 Temmuz 2020, Pazar
Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, “Son 3 ay hariç tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat ettik” dedi.

Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi kurucularından Birol Aydemir hem istihdamın hem de işsizliğin düşmesinin mümkün olamayacağını belirterek “Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat ettik” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun eski Başkanı olan ve DEVA Partisi’nde siyaset yapan Birol Aydemir gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. TÜİK’in şu an açıkladığı verilerin inandırıcılıktan uzak olduğunu vurgulayan Aydemir, “Eski kurumumla ilgili böyle konuşmak ağır oluyor. Gerçekten kolay değil. Oradaki arkadaşların verilere müdahale ettiğini düşünmüyorum. Fakat açıklanan veriler de hayatın gerçeğiyle bağdaşmıyor. Ne enflasyon verisi, ne büyüme verisi, ne istihdam verisi… Tutarsızlık var” diyor.

BU ÇOK KOMİK

Son açıklanan işsizlik rakamlarının ‘komik’ olduğunu söyleyen Aydemir, “En son istihdam verilerine göre işsizlik düşüyor. Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat ettik. Dünyadaki diğer istatistik kurumları ‘Bunu nasıl becerdiler’ diye hayret ediyorlardır muhtemelen. İstihdamın düştüğü yerde işsizlik düşer mi? Bu arkadaşlar ya bir metot değişikliğine gitti ya soruyu değiştirdi. Ya da koronavirüs salgınında insanlar evdeyken ‘iş arıyor musun’ diye sorduklarında ‘Aramıyorum kardeşim, evden mi çıkabiliyoruz’ cevabı aldılar da o insanları işgücü dışına attılar. İşgücüne katılım 5.7 puan düşmüş. İstatistikte böyle bir şey olamaz. Bu ancak savaşta, afetlerde filan olur” diye konuştu.

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