Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Manisa’da zamları “Tükeniyoruz” sloganı ile protesto etti.

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Cumhurbaşkanı ‘Enflasyonu kontrol altına alıp, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz’ dediği günden sonra ilaca yüzde 37, doğal gaza yüzde 50, oto gaza yüzde 81, elektriğe yüzde 127, benzine yüzde 150, motorine yüzde 156 zam geldi. Asgari ücret değil 4 bin 253 liraya, 50 bin liraya bile çıkartılsa, piyasada halkın alacağı ürünlerde gereken indirim sağlanmazsa hiçbir anlam ifade etmemektedir” dedi. Balık, “Özellikle elektrik, su gibi vatandaşın temel ihtiyaçlarında özelleştirmeye son verilmeli. Elektrik, su kamulaştırılmalı. Üç önemli şart var. Eğitim, sağlık ve güvenlik. Bu özelleştirmeye son verilmeli. Eğitim ve sağlık kamusal olmalı. Ücretsiz olarak kamuya sunulmalı” dedi. Manisa - Anka

Okunma Sayısı: 198

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.