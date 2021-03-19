Türeci ve Şahin’e liyakat nişanı

BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende Başbakan Angela Merkel de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier ödül töreninde yaptığı konuşmada İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın sözüne atıfta bulunarak “Gelecek, mümkünü görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir” ifadelerini kullandı. Steinmeier Türeci ve Şahin’in ‘tüm dünyadaki insanlar için bir örnek” teşkil ettiğini söyledi. Steinmeier “Başarınız, geliştirdiğiniz aşı insanlığa hizmettir. O yüzden bugün buradayız’ ifadelerini kullandı.

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