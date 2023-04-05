Turizmci sezon, depremzede kalacak yer derdinde

Maraş ve Hatay merkezli, 11 şehirde etkili olan depremlerde yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Evsiz kalanlar depremzedelerin bir kısmı KYK yurtlarına bir kısmı da Ege ve Akdeniz bölgesindeki otellere yerleştirildi.

Ancak turizm sezonun başlamasıyla depremzedelerin de otellerdeki kalış süresi doldu. Depremzedeler otelden sonra nereye gideceklerini bilemezken turizmciler de yetkililerden hem depremzedeleri hem de otelcileri mağdur etmeyecek bir çözüm üretmesini istiyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, Antalya şehir merkezinde otel işleten İlhan Atalay, Tesisler aldıkları misafirin çıkmasını isteyemez. Çözüm bulunması lazım” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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