Türk-İş: Bu gidişin sonu iyi değil

Türk-İş mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Mayısta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6.017 lira, yoksulluk sınırı ise 19.602 liraya yükseldi. Türk-İş’e göre mayısta gıda enflasyonu ise aylık bazda yüzde 13, yıllık bazda ise yüzde 107’ye yükseldi.

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti de 7 bin 836 liraya yükseldi. Yapılan değerlendirmede işçi, emekli, öğrenci, memur, esnafın nefes alamadığına dikkat çekilerek, “Yüksek enflasyon sürdürülebilir güçlü büyümenin önündeki en büyük engellerden olduğundan işsizliğin büyümesine yol açıyor. Giderek yükselen enflasyon sonucunda alım gücü günden güne daha da düşen vatandaşlardan bazılarının karıştığı polisiye vaka girişimlerinin artış gösterdiği süpermarket yöneticileri tarafından ifade ediliyor” denildi. Ankara - Ahmet Terzi

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