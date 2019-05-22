Türk mahkemeleri çekingen

AİHM’deki görevi Haziran’da sona erecek Türk yargıç Işıl Karakaş, mahkemedeki 11 yılını değerlendirdi.

Karakaş, bu dönemde en önemli atılımın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı olduğunu söyledi.

DW Türkçe’ye konuşan Karakaş, Türkiye’nin AİHM önünde yaşadığı en yapısal sorunun uzun tutukluluk süreleri olduğuna işaret etti. İddianamelerin hızlı hazırlanmamasının sorun oluşturduğuna dikkat çekti. İfade ve basın özgürlüğü konusunda ise “Türk mahkemelerinin bu meseleleri AİHM içtihadına göre yorumlamaktan çekindiklerini” söyledi. Başta hakim ve savcıların AİHM içtihadı konusunda eğitimi olmak üzere AİHM ile işbirliğinin devam etmesi gerektiğine vurguda bulunan Karakaş, yurt içindeki tüm mercilerin de “AİHM içtihatları doğrultusunda uygulama geliştirmeleri gerektiğini” ifade etti. AİHM yargıçlarını seçen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Ankara’nın sunduğu son aday listesindeki Doçent Dr. Saadet Yüksel’i bu yıl nisan ayında yargıç seçmesiyle Işıl Karakaş’ın 11 yılı bulan görev süresi de gelecek ay tamamlanmış olacak.