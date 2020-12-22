“Türkçe Kur’an” skandalına tepki

İBB’nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur’ân-ı Kerîm, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif’in Türkçe okunması tepkilere sebep oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı (EMAV) da bir anma programı düzenledi.
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen Şeb-i Arus töreninde Kur’ân-ı Kerîm, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif Türkçe okundu.
Ayrıca kadınlarla erkekler birlikte sema yaptı.
Programın ardından ortaya çıkan o anlara ilişkin görüntüler ise geniş çevrelerin tepkisine sebep oldu.