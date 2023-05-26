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27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Türkevi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı

26 Mayıs 2023, Cuma 23:40
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran Recep Akbıyık'ın gözaltına alındığı bildirildi.

New York'taki Türkevi'ne 22 Mayıs'ta levye ile saldırı düzenleyen zanlı, Amerikan polisi tarafından yakalandı.

Zanlının, sabah erken saatlerde New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Daha sonra New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçları yöneltildi.

Recep Akbıyık, iki polis eşliğinde kelepçeli bir şekilde araca bindirildi.

Mahkemeye götürülen zanlının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD yetkililerine çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'den, New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Saldırgan, Türkevi'nin kapıları ile camlarına zarar vermişti

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası, yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi'nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu yer alıyor.

AA

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